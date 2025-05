Gladbach: Der Plan mit Ranos

Borussia Mönchengladbach hat Grant-Leon Ranos noch nicht aufgegeben. Die ‚Bild‘ berichtet, dass die Fohlen im Sommer beim 21-Jährigen erneut eine Leihe planen, damit er auf die nötige Spielpraxis kommt. Die Leihe zum 1. FC Kaiserslautern war ein Missverständnis.

Für dieses müssen die Roten Teufel dem Boulevardblatt zufolge sogar eine Entschädigung an Gladbach zahlen, da der Armenier nicht die vereinbarte Zahl von Spielen erhalten hat. In der Winterpause gekommen, durfte der Angreifer insgesamt nur in fünf Partien ran, jeweils mit Kurzeinsätzen. Beim Bundesligisten steht Ranos, der viele Jahre in der Jugend des FC Bayern verbracht hat, noch bis 2027 unter Vertrag.