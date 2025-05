Wirtz-Entscheidung: Auch Nagelsmann mischt mit

Julian Nagelsmann hat sich mit Florian Wirtz über dessen bevorstehenden Wechsel ausgetauscht. Das bestätigte der deutsche Bundestrainer im Rahmen des Pokalfinals in Berlin gestern am Mikrofon von ‚Sky‘. „Wir haben ein paar Nachrichten ausgetauscht“, so der 37-Jährige, der versucht habe, „nach bestem Wissen und Gewissen Tipps zu geben“.

Die Entscheidung treffe der 22-Jährige allerdings ganz allein, so Nagelsmann. „Ich habe keinen Verein ausgeschlossen und nicht geraten: Gehe zu genau diesem Verein. Ich habe versucht, ihm die Dinge von außen zu beleuchten. Wenn er das Gefühl hat, bei Liverpool ist er am besten aufgehoben, dann soll er das machen.“ Nachdem Wirtz den Bayern in dieser Woche abgesagt hat, steht er vor einem Wechsel zu den Reds.