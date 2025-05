Alonso übernimmt Real Madrid

Xabi Alonso wurde bei seinem letzten Heimspiel als Trainer von Bayer Leverkusen gebührend verabschiedet. Zwei Tage zuvor hatte er seinen Abgang offiziell verkündet, gegen Dortmund wurde der 43-Jährige dann trotz der 2:4-Niederlage minutenlang frenetisch gefeiert. Nach drei Jahren bei der Werkself und der herausragenden vergangenen Saison zieht es den Basken zurück zu Real Madrid, wo er zwischen 2009 und 2014 als Spieler große Erfolge feierte und 2018 als Trainer seine ersten Schritte ging.

Bei den Königlichen unterschreibt Alonso einen Dreijahresvertrag bis 2028. Der Schritt hatte sich bereits seit geraumer Zeit angekündigt, da sich Real Ende Mai nach einer titellosen Saison von Carlo Ancelotti trennt und der Posten somit frei wird.

Keine Zeit für Alonso

Lange Zeit war darüber berichtet worden, dass für die am 14. Juni beginnende Klub-Weltmeisterschaft interimsweise Reals Direktor Profifußball Santiago Solari übernehmen werden würde. Die Königlichen verkünden nun aber, dass Alonso ohne große Anlaufzeit bereits ab dem 1. Juni übernehmen und schon in den USA an der Seitenlinie stehen wird. Bei der frisch renovierten Klub-WM steht für Alonso viel auf dem Spiel, es winken bis zu 150 Millionen Euro an Preisgeld.