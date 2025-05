Ohne Europa: Raum spricht über RB-Zukunft

Auch nach dem Verpassen der europäischen Wettbewerbe will David Raum bei RB Leipzig bleiben. Gegenüber der ‚Bild‘ sagt der deutsche Nationalspieler: „Also im Moment ist auf jeden Fall nichts anderes geplant. Ich habe noch Vertrag in Leipzig, ich fühle mich sehr wohl. Deswegen brauchen wir im Moment über nichts anderes zu reden.“ Sein Kontrakt bei den Sachsen läuft noch bis 2027.

Unter der Anzeige geht's weiter

In dieser Saison verpasste der 27-jährige Leistungsträger verletzungsbedingt einige Spiele, in fittem Zustand erwies er sich aber als wichtige Stütze. „Vielleicht ist das auch eine Möglichkeit, sich als Verein neu zu positionieren. Und für mich persönlich die Chance, eine neue Rolle einzunehmen, noch mehr Verantwortung zu übernehmen. Ich glaube, ich kann in so einer Saison auch wachsen“, gibt Raum in Hinblick auf die kommende Spielzeit zu verstehen.