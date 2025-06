Topklub klopft an: Bleibt Modric in Europa?

Nach seinem Abschied von Real Madrid könnte Luka Modric in der kommenden Saison weiterhin in Europa für Schlagzeilen sorgen. Wie Fabrizio Romano berichtet, träumt Igli Tare, neuer Sportdirektor beim AC Mailand, von einer Verpflichtung des Kroaten. Durch das schwache Abschneiden in der Vorsaison könnten die Rossoneri allerdings nicht mit einem europäischen Wettbewerb locken.

Fraglich, ob Modric im Spätherbst seiner Karriere also auf diese Schmeichelei eingehen wird. Der mittlerweile 39-Jährige fühlt sich noch immer topfit und sucht eine Herausforderung auf hohem Niveau, um sich optimal auf die Weltmeisterschaft 2026, das große Ziel des zentralen Mittelfeldspielers, vorbereiten zu können.