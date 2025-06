Bayer: Grimaldo spricht über Wechsel

Alejandro Grimaldo hat sich zu einem möglichen Wechsel in diesem Sommer geäußert. Im Interview mit der ‚Marca‘ sagt der Spanier: „Der Fußball verändert sich schnell. Heute bist du hier, morgen dort. Im Sommer werden wir sehen, was passiert. Aber diese zwei Jahre in Leverkusen waren unglaublich.“ Zuletzt wurde der Außenverteidiger auch mit einem Wechsel zu Real Madrid oder Atlético in Verbindung gebracht.

„Atlético ist ein großartiger Verein, einer der größten in Spanien. Ich kann nicht über meine Zukunft außerhalb von Leverkusen und der Nationalmannschaft sprechen. Ich sage nur, dass es einer der großen Vereine Spaniens ist“, so der 29-Jährige. Grimaldo dürfte die Werkself zwei Jahre vor Vertragsende für eine Ablöse zwischen 30 und 40 Millionen Euro verlassen und hat bereits seinen Wunsch hinterlegt, in naher Zukunft wieder in seiner spanischen Heimat auflaufen zu wollen.