Mehr als 30 Millionen: Nächster Topklub will Grimaldo

Womöglich verliert Bayer Leverkusen im Winter den nächsten Leistungsträger. Einem Bericht der ‚Mundo Deportivo‘ zufolge ist Atlético Madrid in den Poker um Alejandro Grimaldo (29) eingestiegen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Rojiblancos wollen sich unbedingt auf der linken Außenbahn verstärken. Da Álvaro Carreras (22/Benfica Lissabon) vor einem Wechsel zu Real Madrid steht, sei Grimaldo zur Wunschlösung aufgestiegen.

Der Standardspezialist war 2023 ablösefrei von Benfica zur Werkself gekommen und sammelte seitdem beeindruckende 49 Scorerpunkte (16 Tore, 33 Vorlagen) in 99 Pflichtspielen. Zwei Jahre vor Vertragsende würde sich Bayer dem Vernehmen nach mit einer Ablöse von 30 bis 40 Millionen Euro zufriedengeben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Grimaldos großer Traum

Derweil macht der Nationalspieler (zehn Länderspiele), der auch mit dem FC Barcelona in Verbindung gebracht wird, kein Geheimnis daraus, eines Tages für einen Topklub in seiner spanischen Heimat auflaufen zu wollen. Bleibt abzuwarten, ob Grimaldos Wunsch schon im kommenden Wechselfenster in Erfüllung geht.