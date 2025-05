Real-Wechsel vor dem Abschluss: Neuer Linksverteidiger für Alonso

Noch wurde Xabi Alonso nicht offiziell als neuer Trainer bei Real Madrid vorgestellt. Dass es so kommt, scheint jedoch unausweichlich. Viel spannender ist die Frage, ob der Baske ähnlich wie bei Bayer Leverkusen ein 3-4-2-1-System oder doch eine Viererkette praktizieren lässt. Ein erster Spieler, der perfekt in beide Grundordnungen passt, wird ihm nun als Willkommensgeschenk bereitgestellt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie der Journalist Eduardo Burgos berichtet, steht der Wechsel von Álvaro Carreras nach Madrid kurz vor dem Abschluss. Mit dem Spieler seien sich die Königlichen bereits einig, mit Benfica Lissabon sollen nur noch kleine Details zu klären sein. Der Linksverteidiger soll einen Vertrag bis 2031 unterschreiben und rund acht bis neun Millionen Euro jährlich verdienen. In den nächsten Tagen wird der Deal laut Plan bekanntgegeben.

In der laufenden Spielzeit kam der 23-Jährige vor allem als klassischer Linksverteidiger in einer Viererkette zum Einsatz. Bei seinen vorherigen Stationen Preston North End und FC Granada spielte er auch häufig als Schienenspieler. Ein Profil, das bei Xabi Alonso auf Gefallen stoßen dürfte, schließlich entwickelte sich in Leverkusen Alejandro Grimaldo (29) in ähnlicher Rolle zu einem der besten Spieler der Welt auf seiner Position.