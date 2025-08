Buonanotte im Fokus: BVB arbeitet an Wunschtransfer

Sportgeschäftsführer Lars Ricken und Sportdirektor Sebastian Kehl haben unabhängig voneinander und im Abstand von wenigen Tagen angekündigt, dass Borussia Dortmund auf dem Transfermarkt noch aktiv werden wird. Auf einen Wunschtransfer haben sich die Verantwortlichen offenbar längst festgelegt.

Wie Fabrizio Romano berichtet, sind die BVB-Bosse im stetigen Austausch mit Facundo Buonanotte und seinen Vertretern. Derzeit warten die Beteiligten noch auf ein klares Signal von Brighton & Hove Albion. Auch Olympique Lyon hatte sich gemeldet und Interesse beim argentinischen Spielmacher hinterlegt.

Was kostet Buonanotte?

Dass Dortmund an Buonanotte dran ist, sickerte schon vor zwei Wochen durch. Inzwischen haben sich die Bemühungen des Bundesligisten wohl intensiviert. Zu einer möglichen Ablöse für den Linksfuß gibt es noch keine Informationen, womöglich auch, weil Brighton bezüglich konkreter Verhandlungen noch zögert.

Bis 2028 ist der 1,74 Meter große Dribbler an die Seagulls gebunden. Dementsprechend sitzen die Engländer beim zweimaligen Nationalspieler von Argentinien klar am längeren Hebel. In der vergangenen Saison sammelte Buonanotte per Leihe Spielpraxis bei Leicester City. Für die Foxes erzielte er fünf Tore und sammelte zwei Assists in 31 Ligaspielen. Am Ende stieg Leicester trotzdem glanzlos in die Championship ab.