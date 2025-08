Transfers: Fünf brandheiße Gerüchte aus der Bundesliga

Enzo Millot

Offensives Mittelfeld - 23 Jahre - VfB Stuttgart

Es war ein offenes Geheimnis, dass der Franzose den VfB Stuttgart in diesem Sommer verlassen will. Zuletzt sah es so aus, als würde Atlético Madrid das Rennen machen, doch die Verhandlungen gerieten ins Stocken, da die Rojiblancos die Ausstiegsklausel von 20 Millionen Euro nur in Raten zahlen wollten. Nicht mit dem VfB, der standhaft blieb und sich nun sogar über mindestens 28 Millionen Euro freuen kann. Laut Fabrizio Romano hat sich Millot mit dem von Matthias Jaissle trainierten Al Ahli auf einen Transfer verständigt. Da die Ausstiegsklausel aber für einen Wechsel nach Saudi-Arabien keine Gültigkeit besitzt, darf sich der DFB-Pokalsieger über einen unverhofften Geldregen freuen. Sobald die letzten Details geklärt sind, wird der Linksfuß den obligatorischen Medizincheck im Wüstenstaat absolvieren.

Xavi Simons

Offensives Mittelfeld - 22 Jahre - RB Leipzig

Nach zwei Jahren bei RB Leipzig macht der Niederländer schon wieder den Abflug. ‚Sky‘ zufolge steht eine Einigung mit dem FC Chelsea kurz bevor, am Samstag fehlte Xavi bereits im Leipziger Aufgebot für das Spiel gegen Atalanta Bergamo (1:2). Rund 70 Millionen Euro erhoffen sich die Sachsen für die Dienste des Spielmachers, der erst im Januar für 50 Millionen Euro von Paris St. Germain losgeeist worden war. Ein sattes Transferplus für den Bundesligisten nach einer eher enttäuschenden Saison des Kreativspielers.

Carney Chukwuemeka

Zentrales Mittelfeld - 21 Jahre - FC Chelsea

Borussia Dortmund hält sich bis auf die Verpflichtung von Jobe Bellingham (19) auf dem Transfermarkt zurück. Das soll sich nun aber ändern. Wie Fabrizio Romano berichtet, hat der BVB direkte Gespräche mit dem FC Chelsea aufgenommen, um Chukwuemeka fest unter Vertrag zu nehmen. Eigentlich war von der Borussia ursprünglich ein weiteres Leihgeschäft angedacht, die Blues pochen jedoch auf einen Verkauf. Immerhin haben die Londoner ihre Ablöseforderungen auf 25 Millionen Euro reduziert, sodass für den BVB ein dauerhafter Transfer machbar ist. Ein weiterer Pluspunkt für die Dortmunder: Der Techniker selbst will unbedingt in den Pott zurück.

Ko Itakura

Innenverteidiger - 28 Jahre - Borussia M’gladbach

Den Japaner zieht es vorbehaltlich der Einigung zwischen den beiden Klubs zu Ajax Amsterdam. Während die Niederländer acht Millionen Euro plus zwei Millionen an Boni in Aussicht stellen, verlangen die Fohlen zehn Millionen Euro Sockelablöse. Ein erstes Angebot aus den Niederlanden hat Gladbach laut ‚Sky‘ abgelehnt. Die Übereinkunft scheint angesichts der geringen Differenz dennoch nur noch eine Frage der Zeit zu sein. Itakura selbst ist sich dem ‚Telegraaf‘ zufolge mit Ajax über die Vertragsmodalitäten einig. Demzufolge unterschreibt der Rechtsfuß einen Fünfjahresvertrag oder einen Vierjahresvertrag mit Option auf ein weiteres Jahr, der ihm zwei bis drei Millionen Euro jährlich einbringt.

Benjamin Sesko

Stürmer - 22 Jahre - RB Leipzig

Neben Xavi ist der Slowene der zweite im Bunde, der RB Leipzig offenbar in Kürze den Rücken kehrt. Auch Sesko wirkte gegen Bergamo schon nicht mehr mit, hat sich ‚Sky‘ zufolge sogar schon von seinen Mitspielern verabschiedet. Den Torjäger zieht es aller Voraussicht nach auf die Insel. Dort ist zwischen Newcastle United und Manchester United ein Wettbieten entbrannt. Die Magpies haben mit einer Offerte von 75 Millionen plus fünf Millionen Euro Bonuszahlungen vorgelegt, die Red Devils mit einem ähnlichen Angebot nachgezogen. Die Entscheidung über seinen neuen Arbeitgeber liegt schlussendlich wohl bei Sesko selbst.