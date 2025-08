Offensive Verstärkung: BVB bereitet Angebot vor

Borussia Dortmund möchte bei Facundo Buonanotte von Brighton & Hove Albion offenbar zeitnah Nägel mit Köpfen machen. Wie ‚Sky‘ berichtet, bereiten die BVB-Bosse um Geschäftsführer Sport Lars Ricken und Sportdirektor Sebastian Kehl ein Angebot vor, welches zeitnah eingereicht werden soll. Die Schwarz-Gelben befinden sich bereits seit einiger Zeit mit dem 20-Jährigen und dessen Vertretern im Austausch. Dieser kann sich einen Wechsel nach Dortmund gut vorstellen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bei Brighton steht Buonanotte noch bis 2028 unter Vertrag. In der vergangenen Saison kam der argentinische Nationalspieler leihweise für Leicester City zum Einsatz. Beim Premier League-Absteiger kam er wettbewerbsübergreifend in 35 Pflichtspielen zum Einsatz und sammelte dabei neun Scorerpunkte. Auch Olympique Lyon hat bei den Seagulls Interesse an dem Spielmacher hinterlegt.