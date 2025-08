Bayern: Langer Sommer für Wanner

Die Zukunft von Paul Wanner wird sich wohl tatsächlich erst gegen Ende der laufenden Transferperiode klären. ‚Sky‘ berichtet, dass bis zum 1. September nicht nur ein mögliches Leihgeschäft, sondern auch ein fester Abschied des 19-Jährigen auf dem Tisch bleiben. Grund dafür ist das Bestreben der Bayern, noch einen Angreifer zu verpflichten, so der Pay-TV-Sender.

An Alternativen mangelt es Wanner nicht. Vereine aus der Bundesliga und aus dem Ausland zeigen reges Interesse an einer Verpflichtung des Spielmachers, der momentan die Sommervorbereitung an der Säbener Straße nutzt, um sich Trainer Vincent Kompany aufzudrängen. Der Youngster selbst konzentriert sich auf die Übungseinheiten und nicht auf andere Vereine, wie er selbst vor zwei Tagen zu Protokoll gab.