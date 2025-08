Wanner über Wechsel: „Schauen wir mal“

Paul Wanner (19) will sich nicht festlegen, ob er den FC Bayern in diesem Sommer noch verlässt. „Mein Fokus ist jetzt bei Bayern – jeden Tag im Training Gas geben und die Vorbereitung durchziehen. Und dann schauen wir mal. Wir sind in einem guten Austausch“, bezog der Youngster nach dem heutigen 2:1-Testspielerfolg gegen Olympique Lyon in der Mixed Zone Stellung.

Wanner hatte gegen die Franzosen in der Startaufstellung gestanden, zur zweiten Halbzeit schickte Trainer Vincent Kompany eine andere Elf auf den Rasen. „Es war cool und hat Spaß gemacht, mit den Jungs wieder zu spielen“, so Wanner.