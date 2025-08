CR7 will Ex-Kollegen in die Wüste locken

Um Al Nassr endlich zu einem Titel zu führen, will Cristiano Ronaldo (40) nach Landsmann João Félix (25) einen weiteren Angreifer in die Saudi Pro League lotsen. Wie die ‚Marca‘ berichtet, setzt sich CR7 persönlich für eine Verpflichtung von Mason Greenwood von Olympique Marseille ein. Der 23-Jährige war vor einem Jahr für 26 Millionen Euro von Manchester United an die Côte d’Azur gewechselt.

In Frankreich wusste der Rechtsaußen auf ganzer Linie zu überzeugen und schoss Marseille mit 21 Toren sowie sechs Vorlagen in 34 Ligaspielen auf Rang zwei und zurück in die Champions League. Neben Al Nassr soll auch Inter Mailand um Greenwood werben. Im vergangenen Mai hatte der Engländer noch betont, in der kommenden Saison für Marseille in der Champions League auflaufen zu wollen. Es bleibt abzuwarten, ob Ronaldo daran etwas ändern kann.