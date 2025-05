Greenwood reagiert auf Abschiedsgerüchte

Mason Greenwood hat sich zu den Abschiedsgerüchten rund um seine Person geäußert. Wie der Engländer auf der Pressekonferenz vor dem letzten Saisonspiel gegen Stade Rennes am morgigen Samstag (21 Uhr) betonte, kann er sich vorstellen, auch in der kommenden Spielzeit für Olympique Marseille aufzulaufen: „Ich hoffe, dass ich nächste Saison hier sein und in der Champions League spielen kann. Einige Spieler haben mir erzählt, wie besonders es ist, diesen Wettbewerb in Marseille zu spielen.“

Der Offensivspieler wechselte erst im vergangenen Sommer von Manchester United ins Stade Velodrome. Aufgrund seiner herausragenden Leistungen mit 20 Treffern und fünf Vorlagen in wettbewerbsübergreifend 35 Spielen wurde in Frankreich bereits über einen Abgang spekuliert, Greenwood selbst hat aber offenbar andere Pläne.