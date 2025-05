Hohes Preisschild: Frankfurt blickt nach Belgien

Für Eintracht Frankfurt wäre es ein herber Verlust, sollte Hugo Ekitiké (20) die Adlerträger in diesem Sommer verlassen – danach sieht es aktuell allerdings aus. Der zweite Top-Stürmer, der voraussichtlich nach Omar Marmoush (26) innerhalb von einem halben Jahr Frankfurt den Rücken kehrt und Markus Krösche wohl zum Handeln zwingen wird.

Kein direkter positionsgetreuer Ersatz, aber definitiv eine Verstärkung in der Offensive wäre da Mario Stroeykens vom RSC Anderlecht, den die belgische Tageszeitung ‚Het Nieuwsblad‘ ins Spiel bringt. Der 20-Jährige ist ein klassischer Zehner. Ein Profil, das bei der SGE noch nicht unbedingt vorhanden ist. Das Problem: Zwar läuft der Vertrag des belgischen U21-Nationalspielers nur noch bis 2026, dennoch verlangt Anderlecht dem Bericht zufolge 20 Millionen Euro.

Zudem ist die SGE im Werben um Stroeykens nicht allein, auch Olympique Marseille, Olympique Lyon und West Ham wollen ihn in ihren Reihen wissen. Außerdem hat auch Anderlecht noch nicht aufgegeben und strebt eine Verlängerung an. Dort kommt er in dieser Saison auf 37 Pflichtspiele, in denen ihm vier Tore und sechs Vorlagen gelangen.