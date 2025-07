Juve baggert an Atlético-Verteidiger

Nahuel Molina könnte es von Atlético Madrid zurück in die Serie A ziehen. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, hat Juventus Turin den Rechtsverteidiger im Visier. Die Rojiblancos stellen sich eine Ablöse im Bereich von 25 bis 30 Millionen vor – in Turin will man allerdings nicht so viel zahlen, den Italienern schwebt eine Leihe mit Kaufoption oder -pflicht vor.

Molinas Kontrakt läuft nur noch bis 2027. Der argentinische Weltmeister war 2020 von den Boca Juniors nach Italien zu Udinese Calcio gewechselt. Zwei Jahre später folgte der Transfer in die spanische Hauptstadt. Nach drei Jahren und insgesamt 135 Spielen für Atlético scheint sich nun die Zeit des 27-Jährigen dem Ende entgegenzuneigen. Zuletzt bekundete neben Juventus auch der FC Villarreal Interesse an Molina.