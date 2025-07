Ausgerechnet: City profitiert vom Mbeumo-Transfer

Durch den Millionen-Transfer von Bryan Mbeumo zu Manchester United profitiert indirekt auch Stadtrivale Manchester City. Wie die Lokalzeitung ‚L‘Est-éclair‘ berichtet, darf der FC Brentford nur einen Teil der Ablöse in Höhe von 81 Millionen Euro selbst behalten. Ausbildungsklub ES Troyes AC, der zur City Football Group gehört, kassiert insgesamt 9,4 Millionen Euro.

Die Zahl setzt sich aus einer Weiterverkaufbeteiligung in Höhe von zehn Prozent zusammen, die auf die Summe anfällt, die über der damaligen Ablöse von rund sieben Millionen Euro angerechnet wird. Zu den 7,4 Millionen Euro kommen noch zwei Millionen Euro an Ausbildungsentschädigung hinzu. Mbeumo hatte den französischen Zweitligisten 2019 in Richtung Brentford verlassen.