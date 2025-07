Fortgeschrittene Gespräche: Ba vor Schalke-Abgang

Im Januar verpflichtete der FC Schalke 04 mit Pape Meïssa Ba (28) einen weiteren Mittelstürmer. Der Senegalese hatte die Aufgabe, Torjäger Moussa Sylla (25) zu entlasten und sich bestenfalls als Nachfolger für den treffsicheren Angreifer in Stellung zu bringen. Ein halbes Jahr später könnte Ba unverrichteter Dinge das Weite suchen.

Nach FT-Informationen befindet sich Ba in fortgeschrittenen Gesprächen mit den Queens Park Rangers. Der englische Zweitligist würde Ba gerne aus Gelsenkirchen loseisen und in den eigenen Reihen wissen. Zwischen allen beteiligten Partien laufen Verhandlungen, die Ziellinie ist bereits in Sicht.

Für Schalke lief Ba in 13 Pflichtspielen auf, steuerte zwei Tore und zwei Assists bei. Gegen Ende der Rückrunde nahmen die Einsatzzeiten für den 1,86 Meter großen Rechtsfuß stetig ab. Dass in der kommenden Spielzeit weitere Spiele für die Königsblauen aufs Konto des Neuners kommen, ist derzeit eher unwahrscheinlich.