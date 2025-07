Juventus kauft Conceição

Nach einer Saison als Leihgabe darf sich Francisco Conceição nun dauerhaft Spieler von Juventus Turin nennen. Der italienische Rekordmeister verkündet die Verpflichtung des 22-jährigen Rechtsaußen. Es fließen 32 Millionen Euro Ablöse an den FC Porto, der im vergangenen Sommer schon 9,5 Millionen Euro Leihgebühr erhalten hatte. Nach eigenen Angaben dürfen die Portugiesen die komplette Summe behalten, weil Conceição auf jene 20 Prozent verzichtet, die ihm vertraglich zugestanden hätten.

Conceição spielte bislang 40 Mal für die Alte Dame, erzielte dabei sieben Tore und gab sechs Vorlagen. Zahlen, die er in seiner zweiten Saison sicherlich ausbauen will. Auch, um mit Portugal an der WM 2026 teilnehmen zu dürfen. Bislang hat Francisco elf Länderspiele auf der Uhr – und damit noch 45 weniger als sein Vater Sérgio Conceição.