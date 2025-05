Brest verlängert mit Erfolgstrainer Roy

Éric Roy bleibt Trainer von Stade Brest. Wie der Ligue 1-Klub mitteilt, hat der 57-Jährige seinen im Sommer auslaufenden Vertrag bis 2027 verlängert. Der Franzose übernahm Brest im Januar 2023 auf einem Abstiegsplatz, aktuell steht man einen Spieltag vor Schluss auf Tabellenplatz acht.

Roy führte das Team aus der Bretagne zum bisher größten Vereinserfolg. Im letzten Jahr gelang der erstmalige Einzug in die Champions League, in der Brest es sogar bis in die Playoffs schaffte. Dort verlor der französische Erstligist allerdings deutlich gegen den Finalisten Paris St. Germain (0:3, 0:7).