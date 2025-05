PSG verliert das nächste Juwel

Paris St. Germain muss einmal mehr ein Eigengewächs ziehen lassen. Nach Informationen von ‚RMC‘ hat sich Oumar Camara, Kapitän der U19, mit den Glasgow Rangers geeinigt. Bei den Schotten werde der 18-jährige Außenstürmer einen langfristigen Vertrag unterzeichnen.

Die Pariser ihrerseits hatten Camara zwar einen Profikontrakt angeboten, schauen aber mal wieder in die Röhre. Dass PSG-Talente im Anschluss an das letzte A-Jugend-Jahr das Weite suchen und andernorts durchstarten, hat fast schon Tradition am Parc des Princes.