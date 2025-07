Burnley angelt sich Offensiv-Talent Tchaouna

Der FC Burnley verstärkt sich mit einem vielversprechenden Talent. Wie die Clarets mitteilen, wechselt Loum Tchaouana von Lazio Rom auf die Insel. Der Premier League-Aufsteiger überweist für den 21-jährigen Außenstürmer dem Vernehmen nach eine Ablöse von rund 15 Millionen Euro in die italienische Hauptstadt.

Lazio soll sich Berichten zufolge zudem eine Weiterverkaufsklausel von zehn Prozent gesichert haben. In der ewigen Stadt kam Tchaouna in der vergangenen Saison in 37 Partien zum Einsatz, meist als Einwechselspieler. Dabei gelangen dem französischen U21-Nationalspieler, der vertraglich noch bis 2029 gebunden war, zwei Tore und eine Vorlage.