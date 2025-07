Messi vor Leihgeschäft? | PSG verhandelt Asensio-Transfer

Einmal geht noch

Lionel Messi ist der wahrscheinlich beste Fußballer aller Zeiten. Nichtsdestotrotz sind seine absoluten Glanzzeiten seit einiger Zeit vorüber. Mittlerweile verdient der 38-Jährige seine Brötchen bei Inter Miami in der MLS. Mit Argentinien möchte er allerdings bei der WM 2026 in den USA den Titel verteidigen. Fraglich, ob das Niveau der MLS hoch genug ist, um Messi auf sein letztes Hurra vorzubereiten. Ein Gedanke, der sich auch zwischen den Ohren von La Pulga festgesetzt hat.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie ‚ESPN Argentina‘ berichtet, denkt der Offensivspieler mit dem feinen linken Fuß über ein Leihgeschäft nach. Ziel sei dabei eine kompetitivere Liga, um genügend Spielpraxis auf hochklassigem Niveau zu sammeln. Bei Miami steht der Weltmeister noch bis Ende des Jahres unter Vertrag, das MLS-Franchise möchte gerne mit dem Ausnahmekönner verlängern. Messi dürfte dabei jeden Wunsch von den Lippen abgelesen bekommen. Sollte er wirklich das Bedürfnis einer Leihe verspüren, stehen die Chancen nicht schlecht, dass Miami seinem Posterboy keine Steine in den Weg legen würde.

José will’s wissen

Als Trainer dürfte José Mourinho seinen Zenit überschritten haben. Die glorreichen Tage an der Seitenlinie von Real Madrid, Inter Mailand oder dem FC Chelsea sind längst Geschichte. Und dennoch ist der Portugiese auch bei seinem aktuellen Arbeitgeber Fenerbahce von Ehrgeiz getrieben. Der Exzentriker provoziert, was das Zeug hält und fordert vehement Verstärkung. Dieser Wunsch könnte ihm nun erfüllt werden. Neben Jhon Durán (21/Al Nassr) soll ein mehrfacher Champions League-Sieger kommen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Laut der ‚as‘ verhandelt Fener derzeit mit Paris St. Germain über eine Leihe von Marco Asensio. Dieser spielt in den Planungen von Trainer Luis Enrique keine Rolle. Allerdings kann sich Fener den Offensivspieler nur leisten, wenn PSG einen Teil des 14 Millionen Euro schweren Jahresgehalts übernimmt. Auch eine Festverpflichtung des 29-Jährigen, der in der Rückrunde bereits an Aston Villa verliehen war, ist bei einem moderaten Preis nicht auszuschließen. Mit dem Ex-Real-Spieler soll in der kommenden Saison dann ein Frontalangriff auf Erzrivale und Serienmeister Galatasaray gestartet werden.