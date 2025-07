Bis zu 70 Millionen: Chelsea holt Pedro

Der FC Chelsea ist zurück in der Spitzengruppe der Premier League. Im englischen Oberhaus konnte man sich für die Champions League qualifizieren, die Conference League gewannen die Blues sogar. Um den ganz großen Wurf zu schaffen, sollen aber erneut Verstärkungen her. Dabei macht man auch vor Ligarivalen nicht halt.

Wie die Londoner bekanntgeben, kommt João Pedro (23) von Brighton Hove & Albion an die Stamford Bridge und unterschreibt einen Vertrag bis 2033. Chelsea überweist verschiedenen Medienberichten zufolge inklusive Boni zwischen 58 und 70 Millionen Euro für den Stürmer. Brighton sichert sich zudem eine Weiterverkaufsbeteiligung.

„Jeder weiß, dass dies ein großer Verein mit einer großartigen Geschichte ist. Sie hatten in der Vergangenheit brillante Spieler und haben auch jetzt brillante Spieler. Ich freue mich sehr dazuzugehören, und als Chelsea-Spieler muss man immer nur an eines denken: an den Sieg“, sagt Pedro über seine Unterschrift. Man darf gespannt sein, ob der Rechtsfuß in der englischen Hauptstadt seine Spuren hinterlässt oder er nur einer von vielen wird.