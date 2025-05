40 Millionen für Brobbey?

Brian Brobbey bleibt weiterhin ein heißer Transferkandidat bei Klubs aus der Premier League. Wie die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet, hat wie schon im Winter West Ham United ein Auge auf den Angreifer von Ajax Amsterdam geworfen. Auch Tottenham Hotspur beschäftigt sich mit dem 23-Jährigen. Beiden Klubs schwebt derzeit eine Leihe mitsamt Kaufoption für den Niederländer vor.

Unter der Anzeige geht's weiter

Das größte Interesse kommt jedoch aus Liverpool. Der FC Everton ist nicht so abgeschreckt von Brobbeys überschaubarer Quote von sieben Toren und sechs Vorlagen in 43 Einsätzen und ist dem Bericht zufolge bereit, rund 40 Millionen Euro Ablöse für den Ex-Leipziger auf den Tisch zu legen. Bei Ajax steht der Rechtsfuß noch bis 2027 unter Vertrag.