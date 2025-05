KSC-Abschied: Weiß als Goldesel

Der Karlsruher SC würde sich einem Wechsel von Max Weiß bei einem passenden Angebot nicht querstellen. Wie ‚Sky‘ berichtet, plant der Zweitligist sogar einen Verkauf des Stammkeepers im Sommer. Die Badener müssen Transfereinnahmen generieren und sehen beim 20-jährigen Torwart-Juwel das größte Erlöspotenzial. Dem Bezahlsender zufolge taxiert der KSC seine Preisvorstellung für Weiß auf rund fünf Millionen Euro.

Weiß hat im Wildpark noch einen bis 2028 datierten Vertrag, der laut ‚Sky‘ entgegen anderslautender Berichte keine Ausstiegsklausel beinhaltet. Der zweifache U20-Nationalspieler hat seit dieser Saison den festen Platz zwischen den Pfosten inne. In der aktuellen Spielzeit bestritt Weiß 36 Pflichtspiele, in denen er neunmal ohne Gegentor blieb. Der 1,90 Meter große Schlussmann soll sich durch seine Leistungen in den Fokus der Bundesligisten VfL Wolfsburg, Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt gespielt haben.