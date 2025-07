Atlético plant 70-Millionen-Angebot

Cristian Romero ist nach wie vor der Wunschverteidiger von Trainer Diego Simeone und Atlético Madrid will zeitnah Ernst machen. Wie die ‚as‘ berichtet, sind die Rojiblancos bereit, bis zu 55 Millionen Euro Sockelablöse für den Innenverteidiger von Tottenham Hotspur zu zahlen. Dazu stellt Atléti weitere 15 Millionen Euro an Boni in Aussicht. Romero ist noch bis 2027 an die Spurs gebunden. Der Argentinier scheint aber diesen Sommer den Abflug aus London zu machen.

Dem Vernehmen nach ist Romero nicht sehr angetan davon, wie Vorstandsboss Daniel Levy den Verein führt. Dazu war der Abwehrchef enttäuscht von der Entlassung von Trainer Ange Postecoglou. Atlético seinerseits arbeitet bereits seit Monaten an der Verpflichtung von Romero. Simeone schätzt die Qualitäten des Weltmeisters von 2022 sehr und sprach bereits in der Öffentlichkeit über den Rechtsfuß, den er als „großartigen Spieler“ bezeichnete.