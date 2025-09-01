Menü Suche
Neue Option für Scienza

von Remo Schatz - Quelle: Sky
1 min.
Scienza jubelt @Maxppp

Für Léo Scienza (26) vom 1. FC Heidenheim eröffnet sich am heutigen Deadline Day eine neue lukrative Wechseloption. Wie ‚Sky‘ berichtet, ist der Paris FC in das Rennen um den Brasilianer eingestiegen. Demnach soll eine mündliche Absichtsbekundung vorliegen, schriftlich wurde noch kein Angebot eingereicht.

Bei Scienza zeichnete sich sehr deutlich ein Wechsel zum FC Southampton ab, die Einigung über einen langfristigen Vertrag wurde bereits erzielt. Die Entscheidung liegt nun beim Flügelspieler selbst.

Update (10:10 Uhr): Laut Sacha Tavolieri beträgt das erste Angebot aus Paris auf zehn Millionen Euro, die finale Summe könnte sich auf bis zu zwölf Millionen Euro belaufen. Scienza reize Paris, wo ihn ein Dreijahresvertrag erwarten würde.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
