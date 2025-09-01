Magdeburg findet Kaars-Ersatz

Der 1. FC Magdeburg angelt sich offenbar einen neuen Mittelstürmer. Laut Sacha Tavolieri hat sich Ado Onaiwu für einen Wechsel zum Zweitligisten entschieden. Der 29-jährige Mittelstürmer kommt ein Jahr vor Vertragsende vom französischen Erstligisten AJ Auxerre.

Magdeburg setzt sich im Rennen um den Japaner gegen den belgischen Erstligisten FCV Dender durch. In Magdeburg soll der Rechtsfuß den Verlust von Martijn Kaars (26/FC St. Pauli) auffangen. In der vergangenen Saison erzielte Onaiwu vier Tore in 31 Ligue 1-Partien.