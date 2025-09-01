Menü Suche
25 Millionen für Ex-Leipziger Brobbey

von Remo Schatz - Quelle: De Telegraaf
Der AFC Sunderland hat sich für den heutigen Deadline Day noch viel vorgenommen. Wie ‚De Telegraaf‘ berichtet, schlägt neben Lutsharel Geertruida (25), der von RB Leipzig ausgeliehen wird, auch dessen niederländischer Landsmann Brian Brobbey (23) am heutigen Montag bei den Black Cats auf.

Für den Mittelstürmer, der nach seinem Missverständnis bei RB seit 2022 wieder für Ajax Amsterdam aktiv ist, überweist der Premier League-Klub 20 Millionen Euro Ablöse in die Grachtenstadt. Die Bonusvereinbarungen belaufen sich auf fünf Millionen Euro und sollen leicht zu erreichen sein.

