PSG: Drei Interessenten für Asensio

Der AC Mailand möchte sich mit Marco Asensio von Paris St. Germain verstärken. Laut der ‚L’Équipe‘ haben die Rossoneri bereits Gespräche aufgenommen. Neben den Italienern ist auch der FC Villarreal mit der Entourage des offensiven Mittelfeldspielers in Kontakt getreten. Bei beiden Vereinen drohen jedoch Schwierigkeiten bei der Finanzierung.

Bei PSG hat der 29-Jährige keine Zukunft mehr. In der Rückserie der abgelaufenen Saison war der Linksfuß mit eingebauter Traumtor-Garantie an Aston Villa ausgeliehen. Dem Blatt zufolge hat Fenerbahce bereits ein Angebot für Asensio abgegeben, der seine Zukunft aber wohl noch nicht in der Türkei sieht.