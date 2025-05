Bochum: Großer Umbruch & neue Siegermentalität

Der VfL Bochum peilt für die kommende Saison weiterhin die direkte Rückkehr in die Bundesliga an, muss dafür allerdings noch einiges an Vorarbeit leisten. Das betont Sportgeschäftsführer Dirk Dufner gegenüber dem ‚kicker‘: „Der Umbruch wird relativ groß sein. Es verlassen uns einige Spieler, es wollen uns noch einige Spieler verlassen. Das ist eine enge Zusammenarbeit, vor allem zwischen dem Trainer, seinem Team und mir. Ich habe ein gutes Gefühl, wir kommen ganz gut rein in die Kaderzusammenstellung und ich denke, dass wir auch in nächster Zeit das ein oder andere verkünden können.“

Einige Punkte seien beim Neuanfang allerdings besonders wichtig: „Es ist klar, dass der VfL Bochum nicht der Spitzenreiter in Sachen Gehaltsexplosion sein soll. Wir werden vernünftig wirtschaften, aber wir werden schon einen ordentlichen Etat zusammenbringen, sodass wir auf jeden Fall die Möglichkeit haben, vorne mitzuspielen. Zudem wollen wir jünger werden und auch darauf achten, dass wir ein bisschen mehr Tempo in die Mannschaft kriegen. Und vor allem müssen wir die Mentalität ändern. In den vergangenen Jahren haben wir immer mehr Spiele verloren als gewonnen. Wenn wir aufsteigen oder vorne mitspielen wollen, dann müssen wir mehr gewinnen als verlieren.“