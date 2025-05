Bayerns Versuch bei Pedri

Dem FC Bayern München ging vor wenigen Jahren Pedri (22) vom FC Barcelona durch die Lappen. Wie Ex-Barça-Sportdirektor Ramón Planes gegenüber ‚Cadena SER‘ berichtet, wollte der Rekordmeister den Mittelfeldspieler im Anschluss an den 8:2-Sieg im Champions League-Viertelfinale 2020 verpflichten: „Zwei Tage nach der 2:8-Niederlage gegen Bayern München in Lissabon erhielt ich einen Anruf von Pedris Berater, der mir mitteilte, dass Bayern München eine Videokonferenz durchführen wolle, weil sie Pedri haben wollten. Ich war sehr überrascht, denn er war noch nicht einmal bei Barça angekommen. Wir hatten ihn unter Vertrag genommen, aber er war noch in Las Palmas.“

Insbesondere vor der damaligen Scoutingabteilung der Bayern zieht Planes dabei seinen Hut: „Ich war überrascht, und das spricht Bände darüber, wie gut Bayern zu dieser Zeit in Sachen Spielerverpflichtungen gearbeitet hat. Pedri hatte eine sensationelle Saison hinter sich und war der beste Spieler der Segunda División und Bayern hat sein Talent erkannt.“ Mittlerweile ist Pedri eine feste Größe bei den Katalanen sowie in der spanischen Nationalmannschaft und zählt zu den besten Mittelfeldspielern der Welt.