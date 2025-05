Bundesliga: Die FT-Topelf des 34. Spieltags

Spieler des Spieltags: Myron Boadu

Mit einem Doppelpack verabschiedet sich Myron Boadu aus der Bundesliga. Für die Leihgabe von der AS Monaco waren es die Tore acht und neun bei lediglich 20 Einsätzen. Dreimal traf er in dieser Spielzeit mehrfach, das Highlight war der Hattrick am 18. Spieltag beim 3:3 gegen RB Leipzig. Dabei fiel der Niederländer beim VfL Bochum aber nicht nur mit seinen Toren auf, gegen den FC Augsburg (1:2) setzte ihn Trainer Dieter Hecking aus disziplinarischen Gründen auf die Tribüne.

Die FT-Topelf

Die Tabelle

Die Ergebnisse im Überblick

Heidenheim - SV Werder 1:4

Leipzig - VfB Stuttgart 2:3

M‘gladbach - VfL Wolfsburg 0:1

Hoffenheim- FC Bayern 0:4

St. Pauli - VfL Bochum 0:2

Dortmund - Holstein Kiel 3:0

Augsburg - Union Berlin 1:2

Freiburg - Frankfurt 1:3

Mainz 05 - Leverkusen 2:2