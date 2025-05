Doan-Ersatz ist da: Freiburg holt Irié

Bereits Anfang April hatte FT exklusiv berichtet, dass der SC Freiburg starkes Interesse an Cyriaque Irié bekundet, um den bevorstehenden Abgang von Ritsu Doan (26) zu kompensieren. Nun ist klar: Der 19-jährige Flügelspieler wird der erste Neuzugang des Sommers im Breisgau.

Irié kommt aus der zweiten französischen Liga von ES Troyes AC und kostet dem Vernehmen nach zwischen acht und neun Millionen Euro, womit er knapp unter dem bisherigen Freiburger Rekordtransfer Baptiste Santamaria (30) liegt.

„Cyriaque hat viel Talent und ist mit richtig guten Basisqualitäten ausgestattet. Er besitzt eine gute Schnelligkeit, hat körperlich sehr spannende Voraussetzungen und zeigt eine griffige Haltung gegen den Ball. Er kann über beide offensiven Seiten kommen, hat aber auch schon als vorderste Spitze gespielt“, sagt Sportdirektor Klemens Hartenbach, „wir verfolgen seinen Weg schon seit seiner Zeit in Dijon und freuen uns sehr, gemeinsam seine Fähigkeiten in allen Bereichen weiter auszuprägen. Cyriaque bekommt selbstredend alle Zeit, sich zu adaptieren. Der Schritt in die Bundesliga ist groß, aber wir trauen uns absolut zu, mit ihm den weiteren Weg zu gehen.“

Irié selbst fügt an: „Der Schritt nach Freiburg ist super für meine Entwicklung. Der Verein und Trainer Julian Schuster wollen junge Spieler voranbringen. Das ist sehr wichtig für mich. Gleich in den ersten Gesprächen mit dem Trainer ging es um den Freiburger Spielstil, um das gemeinsame Verteidigen und um das Verhalten im Team. Ich weiß, es wird sehr hart, aber das ist normal. Ich bin sehr jung und werde auf den Rat der Verantwortlichen hören.“

Erst im vergangenen Jahr war Irié für drei Millionen Euro aus Dijon zu Troyes gewechselt und spielte sich in seiner ersten Saison mit starken Leistungen in den Fokus vieler Klubs. Sein Vertrag in Frankreich wäre noch bis 2029 gelaufen.