Elversberg: Erster Neuzugang steht fest

Zweitligist und Bundesliga-Aufstiegsanwärter SV Elversberg hat den ersten Neuzugang klargemacht. Wie ‚Sky‘ berichtet, ist der ablösefreie Wechsel von Jason Ceka vom 1. FC Magdeburg zu den Saarländern bereits fix. Der 25-jährige Offensivspieler hat einen bis 2028 datierten Vertrag unterschrieben und kommt unabhängig von der künftigen Ligazugehörigkeit.

Bei seinem aktuellen Verein spielt Ceka sportlich keine Rolle mehr, bestritt in dieser Saison nur drei Einsätze in der 2. Bundesliga und stand seit November nicht mehr im Spieltagskader. Schon mehrfach zeigte die SVE Interesse am dribbelstarken Flügelspieler, ein Transfer im vergangenen Sommer scheiterte noch an den Magdeburger Ablösewünschen. Die Elversberger kämpfen in der Relegation gegen den 1. FC Heidenheim um den Aufstieg in die Bundesliga.