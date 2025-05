Liverpool: Nächster Schritt bei Robertson-Erbe

Der Transfer von Milos Kerkez zum FC Liverpool rückt näher. Wie Fabrizio Romano berichtet, haben die Reds den AFC Bournemouth bezüglich der Ablösesumme des Linksverteidigers kontaktiert. Dem Vernehmen nach fordert Bournemouth rund 52 Millionen Euro für Kerkez, an dem auch andere Spitzenteams wie Real Madrid und Manchester CIty interessiert sein sollen.

Die Einigung mit dem Ungar selbst steht ebenfalls kurz bevor. Der 21-Jährige ist bei den Cherries absolut gesetzt und stand in der laufenden Spielzeit in 36 Premier League-Spielen in der Startelf. Sein Vertrag in Bournemouth läuft noch bis 2028.