Gladbach: Kehrtwende bei Cvancara?

Tomas Cvancara hat womöglich doch eine Zukunft bei Borussia Mönchengladbach. Gegenüber der ‚Bild‘ gibt Sport-Geschäftsführer Roland Virkus zu verstehen: „Wir werden uns zusammensetzen und über alle Dinge sprechen. Tomas hat Vertrag – da werden wir schauen, was passiert.“ Nach der schweren Verletzung von Tim Kleindienst (29) ist der 24-Jährige aktuell der einzige Mittelstürmer, der als Ersatz bereitsteht.

In den vergangenen Wochen sah trotz Vertrags bis 2028 alles nach einer Trennung im Sommer aus. Nachdem ans Tageslicht gekommen war, dass sich seine Mitspieler gegen einen Einsatz des Tschechen ausgesprochen hatten, teilte Cvancara gegen den Verein aus und betonte, dass er die Borussia gerne schon im Winter verlassen hätte. Ein Verbleib des nach seinen Äußerungen auch bei den Fans in Ungnade gefallenen Angreifers wird zudem realistischer, da man in der aktuellen Situation von den einst bezahlten 10,5 Millionen Euro nur einen Teil wieder einnehmen würde.