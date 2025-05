Hiobsbotschaft: Kleindienst fällt monatelang aus

Borussia Mönchengladbach muss lange Zeit auf Tim Kleindienst verzichten. Der Zehnte der abgelaufenen Saison gibt bekannt, dass der 29-jährige Angreifer wegen einer Knieverletzung mit Meniskusbeteiligung operiert werden muss und mehrere Monate ausfallen wird.

Sportchef Roland Virkus sagt über den schwerwiegenden Ausfall: „Die Verletzung von Tim ist eine bittere Nachricht – für ihn persönlich und für uns. Wir werden ihn bei der Regeneration nach der OP bestmöglich unterstützen und ihm dabei helfen, wieder so stark auf den Platz zurückzukehren, wie wir ihn in seiner ersten Saison bei uns erlebt haben.“ Auf die Bekanntgabe habe man bis nach der Partie gegen den VfL Wolfsburg (0:1) gewartet, weil man sich auf das Sportliche konzentrieren wollte.

Trainer Gerardo Seoane ordnet die schlimme Nachricht auf sportlicher Ebene ein: „Wir alle wissen, wie wichtig Tim für unser Spiel ist. Jetzt gilt es, ihn zu supporten, dass alles gut verheilt und er so schnell wie möglich wieder zurückkommen kann.“ Fehlen wird Kleindienst dementsprechend auch beim Final Four in der Nations League.