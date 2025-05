Modric-Zukunft: So plant Alonso

Altstar Luka Modric darf wohl noch ein weiteres Jahr bei Real Madrid dranhängen. Wie ‚Radio Marca‘ berichtet, hat Xabi Alonso, der designierte Nachfolger von Carlo Ancelotti als Trainer der Königlichen, die Verantwortlichen gebeten, den auslaufenden Vertrag mit dem 39-jährigen Mittelfeldspieler zu verlängern. Es sei Alonsos ausdrücklicher Wunsch, seinen ehemaligen Mitspieler weiterhin als erfahrenen Strategen in der Mannschaft zu halten.

Zuletzt sah es so aus, dass Modric Real im Sommer nach 13 Jahren verlässt. Der Kroate ist unter Ancelotti nur noch Backup und stand in 36 Ligaspielen lediglich 16 Mal in der Startelf. Modric, der ungeachtet dessen seine immer noch vorhandene Qualität unterstrich, würde demnach gerne noch ein Jahr in der spanischen Hauptstadt auflaufen, um auch für die Weltmeisterschaft 2026 in Form zu bleiben. Durch den Trainerwechsel und Alonsos Wunsch deutet nun vieles daraufhin, dass der Ballon d’Or Sieger von 2018 eine weitere Saison das Mittelfeld der Madrilenen dirigieren darf.