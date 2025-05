St. Pauli holt Abwehr-Verstärkung an Bord

Der FC St. Pauli hat die erste Verpflichtung für die kommende Saison bekanntgegeben. Wie der Bundesligist vermeldet, wechselt Rechtsverteidiger Arkadiusz Pyrka ablösefrei von Piast Gliwice zu den Kiezkickern. In seiner polnischen Heimat bestritt der 22-Jährige für den Erstligisten trotz seines jungen Alters 155 Einsätze, in denen ihm acht Tore und neun Vorlagen gelangen. Wie lange der 17-malige U21-Nationalspieler vertraglich gebunden wurde, teilen die Braun-Weißen nicht mit.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Arkadiusz passt sehr gut in unser Anforderungsprofil, er vereint Flexibilität mit spielerischen Fähigkeiten sowie der für einen Schienenspieler nötigen Dynamik. Trotz seines Alters konnte er bereits sehr viel Erfahrung auf hohem Niveau sammeln, gleichzeitig sehen wir noch Entwicklungspotenzial in ihm“, sagt Sportchef Andreas Bornemann. Pyrka selbst betont: „Ich bin überzeugt davon, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, um mich einer neuen Herausforderung zu stellen und freue mich darauf, Teil dieses sehr internationalen Teams zu sein und am Millerntor in der Bundesliga spielen zu dürfen.“