Für 22 Millionen: Ex-Augsburg-Talent wechselt zu Benfica

Franjo Invanovic setzt seine Karriere in Portugal fort. Wie Benfica Lissabon offiziell mitteilt, wechselt der 21-Jährige von Union St. Gilloise zu den Adlern. Der amtierende Vizemeister zahlt laut eigenen Angaben eine Ablösesumme in Höhe von 22,8 Millionen Euro zuzüglich bis zu fünf Millionen Euro an erfolgsabhängigen Boni.

Ivanovic stammt aus der Jugend des FC Augsburg und war 2023 ablösefrei zu HNK Rijeka nach Kroatien gewechselt, ein Jahr später folgte für vier Millionen Euro der Transfer nach Belgien. Für den belgischen Meister lief der Mittelstürmer 47 Mal auf, erzielte dabei 21 Tore und bereite sieben weitere vor. Auch der FC Bayern und Eintracht Frankfurt hatten den Ex-Augsburger im Visier.