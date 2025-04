Barça in der Pole: Das Preisschild für Grimaldo

Alejandro Grimaldo darf Bayer Leverkusen verlassen, wenn der Preis stimmt. ‚Sky‘ berichtet, dass der FC Barcelona und allen voran Sportdirektor Deco stark interessiert an einer Rückkehr des Spaniers sind, die Werkself würde ihr Go demnach allerdings erst bei einer Summe zwischen 30 und 40 Millionen Euro geben. Grimaldo hat seinen Wunsch, in die La Liga zu wechseln, längst hinterlegt.

Fraglich ist allerdings, ob Barça über das nötige Kleingeld für einen Transfer verfügt. Schon ein Transfer von Jonathan Tah scheitert wohl am Gehalt. Folglich müssten die Katalanen zunächst Einnahmen in Form von Spielerverkäufen generieren, ehe der linke Schienenspieler verpflichtet werden könnte. Der 29-Jährige stammt aus der Jugend des FC Barcelona und träumt seit seinem Wechsel zu Benfica 2016 von einer Rückkehr.