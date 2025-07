Wegen Barça: RB freut sich über Millionen-Regen

RB Leipzig darf sich über wichtige Einnahmen freuen. Die ‚Bild‘ berichtet, dass die Sachsen 2,8 Millionen Euro vom FC Barcelona überwiesen bekommen. Grund dafür ist das Inkrafttreten von verhandelten Boni, die Dani Olmo aufgrund seiner starken Saison erreicht hat.

Der 27-Jährige war im vergangenen Sommer für 55 Millionen zu den Katalanen gewechselt und startete nach dem Theater um seine Registrierung voll durch. In der Liga steuerte er zehn Tore und vier Vorlagen in 25 Spielen zum Titelgewinn bei. Laut dem Boulevardblatt können in den kommenden Jahren durch die Boni noch weitere 4,2 Millionen hinzukommen.