Sarpreet Singh setzt seine Karriere in Serbien fort. Wie der TSC Backa Topola bekanntgibt, wechselt der Mittelfeldspieler vom portugiesischen Zweitligisten UD Leiria in den Balkan. In Deutschland spielte der 26-Jährige unter anderem für den FC Bayern München, Jahn Regensburg und den 1. FC Nürnberg.