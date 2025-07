Vasco da Gama verpflichtet Coutinho fest

Mittelfeldspieler Philippe Coutinho wechselt fest in seine brasilianische Heimat zu Vasco da Gama. Im Anschluss an die Leihe von Aston Villa in der vergangenen Saison setzt der 33-Jährige sein Engagement in Rio de Janeiro nun dauerhaft fort.

Seit Beginn der brasilianischen Saison im Winter kam Coutinho bei Vasco da Gama in acht Einsätzen auf eine Vorlage und eine Rote Karte. Sein Vertrag bei Aston Villa wäre noch ein Jahr lang gültig gewesen.