Hertha bindet umworbenes Juwel

Kennet Eichhorn (15) verlängert langfristig bei Hertha BSC. Wie der Verein bekanntgibt, unterschreibt das umworbene Mittelfeld-Juwel langfristig in der deutschen Hauptstadt.

Das Hertha-Eigengewächs durfte in der Vergangenheit an einigen Trainingseinheiten bei den Profis teilnehmen und gehört seit dem Start der Vorbereitung auf die kommende Saison fest zum Aufgebot von Cheftrainer Stefan Leitl. Die Bundesligisten Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen umwarben das Talent zuletzt intensiv. „Kenny ist für sein junges Alter fußballerisch bereits extrem weit und in Deutschland eines der größten Talente seines Jahrgangs. Zudem steht er sinnbildlich für den Berliner Weg. Nun wollen wir ihn individuell weiter fördern und intensiv in seiner Entwicklung in den Profifußball begleiten“, erklärt Sportdirektor Benjamin Weber.