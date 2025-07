Gyamerah verstärkt Elversberg

Die SV Elversberg bedient sich beim 1. FC Kaiserslautern. Von den Roten Teufeln wechselt Außenverteidiger Jan Gyamerah an die Kaiserlinde. Bei der SVE unterschreibt der 30-Jährige einen Vertrag bis 2027. Kaiserslautern kassiert noch eine Ablöse für Gyamerah, der beim FCK ebenfalls noch bis 2027 unter Vertrag stand. In der zweiten Liga schnürte der Rechtsverteidiger, der inzwischen 200 Partien im Unterhaus auf dem Buckel hat, auch für den VfL Bochum, den 1. FC Nürnberg und den Hamburger SV seine Schuhe.

„Jan hat seine fußballerische Klasse und Flexibilität über Jahre bewiesen, er wird mit seiner positiven Art auch in der Kabine eine Bereicherung sein. Wir freuen uns, ihn in Elversberg begrüßen zu können“, sagt SVE-Sportvorstand Ole Book. Gyamerah ergänzt: „Die SV Elversberg hat in den vergangenen Jahren gezeigt, dass man mit klaren Ideen und Zusammenhalt viel erreichen kann. Für mich ist der Wechsel der richtige Schritt zur richtigen Zeit – ich freue mich darauf, Teil dieses Weges zu werden und gemeinsam mit der Mannschaft in die neue Saison zu starten.“