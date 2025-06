Hertha kämpft um Toptalent Eichhorn

Verliert Hertha BSC erneut ein hoch veranlagtes Eigengewächs? Wie ‚Sky‘ berichtet, ist die Zukunft von Kennet Eichhorn weiter ungeklärt. Der defensive Mittelfeldspieler, der im Juli 16 Jahre alt wird, wird seit Monaten intensiv von Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen umworben. Auch der niederländische Spitzenklub Ajax Amsterdam hat laut dem Bezahlsender mittlerweile die Fühler nach dem U16-Nationalspieler ausgestreckt.

Der Hauptstadtklub will Eichhorn (Vertrag bis 2027) unbedingt halten, setzt im Hintergrund alle Hebel in Bewegung. In der kommenden Spielzeit werden dem passstarken Sechser sogar erste Einsätze in der 2. Bundesliga in Aussicht gestellt. Hertha-Coach Stefan Leitl: „Man merkt nicht, dass er erst 15 Jahre alt ist. Er ist richtig gut unterwegs, was die Physis und sein Spielverständnis angeht. Er ist sehr wissbegierig, wir haben schon viele Gespräche geführt.“